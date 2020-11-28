Шахтер — Реал: прогноз букмекеров на матч

Football.ua предлагает вам ознакомиться с котировками на игру.

В пятом туре группового раунда Лиги чемпионов Шахтер в Киева примет Реал, с которым сыграет на НСК Олимпийский 1 декабря в 19:55.

Букмекеры из компании Parimatch считают фаворитом противостояния гостей. На победу Реала можно поставить с коэффициентом 1,33, в то время, как коэффициент на ничью составляет 5,9, а на победу Шахтера — 7,8.

Также букмекеры считают более вероятным, что счет в матче откроет Реал. Коэффициент на это событие 1,32, а на то, что первым забьет Шахтер — 3,2.

Следить за ходом встречи Шахтер — Реал высможете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.