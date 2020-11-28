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0
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0
24 ноября
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4
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1
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22:00
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4
Шахтер
0
25 ноября
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0
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1
25 ноября
19:55
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3
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1
25 ноября
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Атлетико
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0
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Интер
0
Реал Мадрид
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25 ноября
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Марсель
0
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0
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2
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Аякс
3
Мидтьюлланд
1
25 ноября
22:00
Локомотив Москва
-
РБ Зальцбург
-
01 декабря
19:55
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
01 декабря
19:55
Атлетико
-
Бавария
-
01 декабря
22:00
Боруссия М
-
Интер
-
01 декабря
22:00
Порту
-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
22:00
Краснодар
-
Ренн
-
02 декабря
19:55
Истанбул Башакшехир
-
РБ Лейпциг
-
02 декабря
19:55
Севилья
-
Челси
-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
Зенит
-
02 декабря
22:00
Ювентус
-
Динамо Киев
-
02 декабря
22:00
Ференцварош
-
Барселона
-
02 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
-
ПСЖ
-
02 декабря
22:00

Шахтер — Реал: прогноз букмекеров на матч

28 ноября 2020

Getty Images

Football.ua предлагает вам ознакомиться с котировками на игру.

В пятом туре группового раунда Лиги чемпионов Шахтер в Киева примет Реал, с которым сыграет на НСК Олимпийский 1 декабря в 19:55.

Букмекеры из компании Parimatch считают фаворитом противостояния гостей. На победу Реала можно поставить с коэффициентом 1,33, в то время, как коэффициент на ничью составляет 5,9, а на победу Шахтера — 7,8.

Также букмекеры считают более вероятным, что счет в матче откроет Реал. Коэффициент на это событие 1,32, а на то, что первым забьет Шахтер — 3,2.

Следить за ходом встречи Шахтер — Реал высможете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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