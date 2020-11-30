Все тесты Шахтера на коронавирус показали отрицательные результаты

"Горняки" избежали кадровых потерь перед матчем против Реала.

Официальный твиттер Шахтера сообщает, что игроки и персонал первой команды сдали плановые тесты на коронавирус накануне матча Лиги чемпионов против Реала.

Отмечается, что все тесты показали отрицательные результаты, а значит дончане в прежнем составе продолжают готовиться ко встрече.

Известно, что Шахтер имеет кадровые проблемы в обороне перед матчем, так как игру пропустят защитники Давид Хочолава и Сергей Кривцов.

Ранее свое мнение перед поединком о высказал главный тренер мадридцев Зинедин Зидан.