Азар не поможет Реалу в матче против Шахтера

Полузащитник мадридского Реала Эден Азар прошел медицинское обследование, по итогам которого ему диагностировали повреждение прямой мышцы правого бедра. Об этом сообщает официальный сайт "сливочных".
По информации издания Marca, 29-летний бельгиец не сможет помочь своей команде в течение следующих трех недель. Таким образом, футболист пропустит предстоящие поединки Лиги чемпионов против Шахтера и Боруссии М, а также матчи Ла Лиги с Севильей и Атлетико.
Напомним, что Азар травмировался в минувшей встрече против Алавеса, которая завершилась поражением Реала (1:2). Бельгийский вингер почувствовал дискомфорт и покинул футбольное поле уже на 28-й минуте первого тайма.
Матч Шахтер — Реал состоится во вторник, 1 декабря, в 19:55 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.