Шахтер прилетел в Германию на матч Лиги чемпионов против Боруссии М

"Горняки" попытаются взять реванш у немецкой команды за разгромное поражение в Киеве со счетом 0:6.

Шахтер сойдется в гостевом противостоянии с гладбахской Боруссией в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает официальный сайт "горняков", представители донецкого клуба вечером, 24 ноября, прилетели в Германию в составе из 20 футболистов.

Делегация Шахтера во главе с Сергеем Палкиным приземлилась в Кельне, после чего на автобусе добралась до Дюссельдорфа и поселилась в отеле. Уже завтра вечером "горняки" отправятся непосредственно на саму игру в Менхенгладбах.

Напомним, матч Боруссия М — Шахтер состоится завтра, 25 ноября, в 19:55 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.