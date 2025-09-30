Ліга чемпіонів. Другий тур. Анонс матчів першого ігрового дня

Football.ua представляє прев'ю поєдинків другого туру основного етапу Ліги чемпіонів, які відбудуться 30 вересня.

Сьогодні, 30 вересня, проходитиме перший ігровий день другого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26. Пропонуємо слідкувати за всіма подіями турніру з

, щоб нічого не пропустити.

Аталанта — Брюгге

Вівторок, 30 вересня, 19:45. New Balance Arena, Бергамо. Головний арбітр — Еспен Ескос (Норвегія). Пряма трансляція на MEGOGO

Останнє протистояння між Аталантою та Брюгге відбулося у стикових матчах минулої Ліги чемпіонів. Тоді бельгійський клуб здобув перемогу із загальним рахунком 5:2 та вийшов до 1/8 фіналу. Ця перемога стала знаковою для Брюгге, адже вона перервала серію з 15 матчів без перемог проти представників Італії.

Аталанта програла три останні матчі в турнірах УЄФА, однак ще ніколи не зазнавала чотирьох поразок поспіль. При цьому поразка 0:4 від Парі Сен-Жермен у першому турі нинішнього розіграшу стала найбільшою на виїзді в єврокубках для бергамасків. Лише два з останніх 54 матчів Аталанти в єврокубках завершилися без забитих м’ячів.

Брюгге демонструє впевнений хід у цьому сезоні — команда виграла всі п’ять матчів у Лізі чемпіонів. У третьому кваліфікаційному раунді бельгійці обіграли Зальцбург із загальним рахунком 4:2 (1:0 у гостях, 3:2 вдома), а в раунді плейоф знищили Рейнджерс — 9:1 за сумою двох матчів (3:1, 6:0).

У цілому Брюгге програв лише три з останніх 16 матчів на груповому або основному етапі єврокубків (9 перемог, 4 нічиї).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Аталанта: Карнесеккі — Коссуну, Дьїмсіті, Аханор, Белланова — де Рон, Пашалич — Дзаппакоста, Самарджич, Сулемана — Крстович

Брюгге: Якерс — Саббе, Ордоньєс, Мехеле, Маєр — Станковіч, Сандра — Форбс, Ванакен, Цоліс — Трезольді

Не зіграють: Баккер, Колашинац, Скальвіні, Скамакка, Залевський, Оньєдіка

Під питанням: Гін, Міньйоле

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

ПРОГНОЗ 2:2

Кайрат — Реал Мадрид

Вівторок, 30 вересня, 19:45. Стадіон Центральний, Алмати. Головний арбітр — Марко Гуїда (Італія). Пряма трансляція на MEGOGO

Кайрат і Реал ще жодного разу не перетинались у єврокубках. Для казахстанського клубу це буде дебютне протистояння з представником Іспанії, а для мадридців — перша зустріч із командою з Казахстану.

Кайрат демонструє хорошу форму на домашній арені. Лише чотири поразки в останніх 30 єврокубкових матчах вдома (19 перемог, 7 нічиїх) — вражаючий показник. У нинішньому сезоні команда не програє в чотирьох матчах поспіль (3 перемоги, 1 нічия), а всі домашні поєдинки пройшли "на нуль" — жодного пропущеного м’яча.

Втім, ситуація на виїзді інша. В першому турі Кайрат програв Спортінгу 0:4, пропустивши стільки ж, скільки в попередніх восьми єврокубкових матчах разом узятих.

Реал продовжує тримати високу планку — 13 перемог у 16 останніх матчах групового або загального етапу Ліги чемпіонів (3 поразки). Проте захист "вершкових" не бездоганний: лише один матч з останніх 15 у турнірі мадридці провели без пропущених м’ячів.

Індивідуальні досягнення також під загрозою оновлення. Вінісіус Жуніор (25 років і 80 днів) може стати другим наймолодшим гравцем в історії, який досягне позначки в 70 матчів у груповому етапі Ліги чемпіонів — молодшим був лише Ікер Касільяс (24 роки і 277 днів). А Тібо Куртуа наближається до історичної відмітки: бельгієць може стати першим представником своєї країни, який провів 90 матчів у головній сітці турніру.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Кайрат: Калмирза — Тапалов, Мартинович, Сорокін, Мата — Касабулат, Арад, Мринський — Жоржинью, Громико — Сатпаєв

Реал Мадрид: Куртуа — Алаба, Гарсія, Вальверде, Асенсіо — Гюлер, Камавінга, Беллінгем — Мастантуоно, Родріго, Мбаппе

Не зіграють: Анарбеков, Елдер Сантана, Жоао Пауло, Зарія — Александер-Арнольд, Карвахаль, Мілітао, Менді, Рюдігер

Під питанням: Заруцький

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

ПОТОЧНА ФОРМА

ПРОГНОЗ 0:3

Атлетіко — Айнтрахт Франкфурт

Вівторок, 30 вересня, 22:00. Метрополітано, Мадрид. Головний арбітр — Славко Вінчіч (Словенія). Пряма трансляція на MEGOGO

Атлетіко зберігає статус непереможного вдома у матчах проти німецьких клубів протягом вже майже трьох десятиліть. Востаннє мадридці поступилися німцям у жовтні 1996 року — тоді Борусія Дортмунд мінімально перемогла в груповому етапі Ліги чемпіонів. Відтоді Атлетіко провів 15 домашніх матчів проти представників Бундесліги, здобувши 11 перемог і 4 нічиї.

На домашній арені "Матрацники" демонструють стабільну єврокубкову форму. В останніх 15 поєдинках Ліги чемпіонів у Мадриді команда програла лише одного разу (10 перемог, 4 нічиї). Особливо потужним Атлетіко був у нещодавніх матчах — дев’ять перемог у десяти останніх зустрічах.

Загалом команда Дієго Сімеоне вже забила 199 голів в основній сітці Ліги чемпіонів — ще один м’яч від ювілейного рубежу.

Айнтрахт теж має вагомі підстави для впевненості. Німці програли лише два з останніх 11 матчів у єврокубках проти іспанських команд (6 перемог, 3 нічиї), причому обидві поразки завдав Реал — остання у матчі за Суперкубок УЄФА у 2022 році (0:2).

У поточному єврокубковому циклі Айнтрахт також виглядає сильно — лише три поразки у 13 останніх матчах (8 перемог, 2 нічиї). До того ж, матчі за участю франкфуртців практично ніколи не обходяться без голів — лише одна з останніх 66 єврокубкових зустрічей завершилася з рахунком 0:0.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Атлетіко: Облак — Льоренте, Ле Норман, Лангле, Ганцко — Барріос, Галлагер, Гонсалес, Баена — Грізманн, Сімеоне

Айнтрахт Франкфурт: Цеттерер — Коллінз, Кох, Теат, Браун — Доан, Узун, Скірі, Шаїбі, Кнауфф — Буркгардт

Не зіграють: Альмада, Джонні, Хіменес, Крістенсен

Під питанням: немає

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

ПОТОЧНА ФОРМА

ПРОГНОЗ 1:2

Буде/Глімт — Тоттенгем

Вівторок, 30 вересня, 22:00. Аспмюра, Буде. Головний арбітр — Іван Кружляк (Словаччина). Пряма трансляція на MEGOGO

Буде-Глімт поки що не знає смаку перемог у матчах проти англійських команд на євроарені. Усі п’ять таких зустрічей завершилися поразками, включно з двома невдачами проти Тоттенхема у півфіналі минулої Ліги Європи — 1:3 у Лондоні та 0:2 вдома в Норвегії.

Попри це, домашня статистика норвежців загалом є дуже солідною. В останніх 12 матчах на єврокубковій арені Буде-Глімт здобув 10 перемог при лише двох поразках. Одна з них — якраз у поєдинку з Тоттенхемом минулого сезону. Команда також регулярно тішить своїх уболівальників результативністю — у 12 із 19 останніх домашніх матчів було забито три або більше м’ячів.

Тоттенхем, у свою чергу, має абсолютний рекорд у протистояннях з норвезькими клубами — шість перемог із загальним рахунком 22:4. Зокрема, у трьох матчах у Норвегії лондонці забили 10 м’ячів, демонструючи високий рівень атакувальної гри.

Команда Анге Постекоглу підходить до матчу в чудовій формі — лише одна поразка у 13 останніх єврокубкових матчах (8 перемог, 4 нічиї). Якщо Тоттенхем знову переможе, то вперше з сезону 2017/18 зможе стартувати в основній сітці Ліги чемпіонів з двох перемог поспіль. Тоді "шпори" здолали дортмундську Борусію та АПОЕЛ.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Буде/Глімт: Хайкін — Шеволд, Бйортуфт, Бйоркан, Алесамі — Ев'єн, Берг, Аукленн — Йоргенсен, Гег, Гауге

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Спенс — Сарр, Пальїнья, Бергвалль — Кудус, Рішарлісон, Сімонс

Не зіграють: Брінгільдсен, Салтнес — Біссума, Дрегушин, Кулусевскі, Меддісон, Тель

Під питанням: Гундерсен — Девіс, Коло Муані, Соланке, Такаї

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

ПРОГНОЗ 1:4

Галатасарай — Ліверпуль

Вівторок, 30 вересня, 22:00. Алі Самі Йєн, Стамбул. Головний арбітр — Клеман Тюрпен (Франція). Пряма трансляція на MEGOGO

Галатасарай демонструє впевнені результати вдома у матчах проти англійських команд. Із останніх восьми таких поєдинків у єврокубках стамбульці програли лише один, здобувши чотири перемоги та тричі зігравши внічию. Загалом на європейській арені Галатасарай зазнав лише трьох поразок у 18 останніх домашніх матчах — десять перемог і п’ять нічиїх.

Втім, у загальному контексті справи турецького чемпіона йдуть не надто вдало. Команда не може виграти вже сім матчів у єврокубках поспіль — чотири нічиї та три поразки.

У складі Галатасарая особлива увага прикута до Віктора Осімхена. Нігерійському нападнику залишилося забити лише один м’яч, щоб стати першим представником своєї країни, який досяг позначки в 10 голів в основній сітці Ліги чемпіонів. Наразі в нього — дев’ять, як і в Обафемі Мартінса.

Ліверпуль має складну історію виїздів до Туреччини. Із шести матчів у єврокубках на полі турецьких суперників "червоні" виграли лише один — у сезоні 2010/11 здолали Трабзонспор 2:1 у плей-офф Ліги Європи. Ще раз зіграли внічию і чотири рази програли.

Попри це, англійський гранд дуже впевнено виступає в основній сітці Ліги чемпіонів — 13 перемог у 14 останніх матчах цього етапу (єдина поразка — від Наполі у 2022 році).

Мохамед Салах, головна зірка Ліверпуля, вже на підході до історичної позначки — лише два м’ячі відділяють єгиптянина від 50 голів у Лізі чемпіонів. Якщо йому це вдасться, він стане першим африканським футболістом, який досяг такого результату. Наразі на його рахунку 19 голів у 21 останньому матчі групового або загального етапу Ліги чемпіонів.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Галатасарай: Чакір — Шаллай, Санчес, Бардакчі, Ельмалі — Торрейра, Габріель Сара — Сане, Гюндоган, Їлмаз — Ікарді

Ліверпуль: Аліссон — Бредлі, Конате, Ван Дейк, Керкез — Гравенберх, Макаллістер — Салах, Собослай, Гакпо — Екітіке

Не зіграють: Гюрпюз, Караташ — Байчетич, Чамберс, Леоні, Скенлон

Під питанням: немає

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

ПРОГНОЗ 2:3

Інтер — Славія Прага

Вівторок, 30 вересня, 22:00. Сан-Сіро, Мілан. Головний арбітр — Кріс Кеванах (Англія). Пряма трансляція на MEGOGO

Інтер та Славія Прага лише одного разу зустрічалися в рамках єврокубків — на груповому етапі Ліги чемпіонів сезону 2019/20. Тоді міланці здобули перемогу 3:1 у Празі після нічиєї 1:1 на Сан-Сіро. У першому матчі Ніколо Барелла врятував нічию, а у виїзному протистоянні дубль оформив Лаутаро Мартінес, ставши героєм поєдинку.

Наразі Інтер продовжує серію без поразок на домашньому полі у Лізі чемпіонів — 16 матчів поспіль (13 перемог і 3 нічиї) з моменту поразки від Баварії (0:2) у вересні 2022 року. Загалом у матчах проти чеських команд "нерадзуррі" мають хорошу статистику — шість перемог, дві нічиї і лише одна поразка у дев’яти іграх.

Оборона Інтера — одна з найнадійніших на цьому етапі турніру: у дев’яти з останніх десяти матчів групового або загального етапу команда зберегла свої ворота недоторканими.

Славія, навпаки, має невтішну статистику у протистояннях з італійськими клубами. Лише одна перемога у 11 матчах — при трьох нічиїх та семи поразках. У Лізі чемпіонів чехи не можуть перемогти вже 12 матчів поспіль (п’ять нічиїх і сім поразок) — їхня остання звитяга датується вереснем 2007 року, коли Славія здолала Стяуа 2:1 у своєму дебютному сезоні.

Крім того, команда з Праги програла три останні виїзні матчі в єврокубках, не забивши при цьому жодного м’яча.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Інтер: Зоммер — Аканджі, Де Врей, Бастоні — Дюмфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Карлос Аугусто — Тюрам, Мартінес

Славія Прага: Маркович — Доудєра, Халоупек, Зіма, Мбоджі — Зафейріс, Дорлі, Кушей, Чам, Провод — Хори

Не зіграють: Паласіос — Голеш, Яворчек, Коларж, Огбу, Саділек, Шевчик, Станек, Ворліцький, Змрзли

Під питанням: немає

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

ПРОГНОЗ 4:1

Марсель — Аякс

Вівторок, 30 вересня, 22:00. Стад-де-Марсель, Марсель. Головний арбітр — Ентоні Тейлор (Англія). Пряма трансляція на MEGOGO

Марсель не знає поразок у п’яти останніх матчах проти Аякса в турнірах УЄФА — три перемоги та дві нічиї після трьох стартових невдач. Востаннє команди зустрічалися на груповому етапі Ліги Європи сезону 2023/24. У першому турі в Амстердамі була зафіксована результативна нічия 3:3, а в п’ятому французи здобули перемогу вдома з рахунком 4:3. У тих поєдинках справжнім лідером Олімпіка став П’єр-Емерік Обамеянг — нападник забив п’ять голів у двох матчах.

Французький клуб упевнено почувається вдома — не програє у восьми єврокубкових матчах поспіль (шість перемог і дві нічиї), а в дев’яти зустрічах з командами з Нідерландів на власному полі зазнав лише однієї поразки (п’ять перемог, три нічиї).

Цікаво, що в останніх 25 матчах Марселя в Лізі чемпіонів не було жодної нічиєї — п’ять перемог і двадцять поразок. Востаннє нічийний результат було зафіксовано ще в листопаді 2011 року у виїзному матчі з Арсеналом (0:0).

Аякс, своєю чергою, стабільно виступає на виїзді — лише три поразки в останніх 19 матчах Ліги чемпіонів (11 перемог, 5 нічиїх). Утім, форма команди у єврокубках залишає бажати кращого — амстердамці програли чотири останні матчі у турнірах УЄФА.

Попри це, Аякс відзначився голами в 21 з останніх 22 виїзних матчів у Лізі чемпіонів, демонструючи вражаючу результативність. У протистояннях з французькими клубами на груповому та загальному етапах голландці також мають гідний баланс — п’ять перемог, три нічиї та лише дві поразки в останніх десяти матчах.

Цього літа до Марселя з Аякса перейшов воротар Херонімо Рульї, тож для нього майбутній матч матиме особливе значення.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Марсель: Рульї — Мурільйо, Павар, Балерді, Медіна — Гомес, Гейб'єрг — Грінвуд, O'Райлі, Веа — Обамеянг

Аякс: Ярош — Гаї, Ітакура, Шутало, Вейндал — Тейлор, Классен, Глух — Едвардсен, Гудтс, Вегхорст

Не зіграють: Бакола, Бланко, Кондогбія, Лірола — Траоре, Дольберг, Макконнелл, ван ден Бомен

Під питанням: немає

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

ПРОГНОЗ 0:0

Пафос — Баварія Мюнхен

Вівторок, 30 вересня, 22:00. Лімасол Арена, Лімасол. Головний арбітр — Манфредас Лук'янчукас (Литва). Пряма трансляція на MEGOGO

Пафос лише вдруге зіграє проти німецького клубу на євроарені. Перший раз кіпрійці поступилися вдома Хайденхайму з рахунком 0:1 у другому турі минулої Ліги конференцій.

Чемпіон Кіпру демонструє стабільність у сезоні: з останніх тринадцяти матчів у єврокубках Пафос програв лише один (7 перемог, 5 нічиїх). Поточний сезон команда також розпочала без поразок в семи зустрічах (4 перемоги, 3 нічиї).

У чотирьох із шести останніх матчів на європейській арені Пафос змусив суперників грати у нічию на нуль або домінував без пропущених м’ячів.

Баварія має чудову статистику проти кіпрських команд: у всіх попередніх шести матчах проти таких суперників мюнхенці здобули перемоги, забивши багато м’ячів і пропустивши мінімум. Крім того, Баварія майже не знає поразок у груповому та загальному етапах Ліги чемпіонів, стабільно лідируючи у таблицях.

Форвард Баварії, Гаррі Кейн, у чудовій формі: останні матчі Ліги чемпіонів підтверджують його результативність. Він також має персональний рекорд, що виділяє його серед інших нападників.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Пафос: Михаїл — Лукассен, Давід Луїс, Гольдар — Коррея, Пепе, Шуньїч, Драгомір, Сема — Жажа, Дімата

Баварія Мюнхен: Ноєр — Бое, Упамекано, Та, Лаймер — Кімміх, Павлович — Олісе, Гнабрі, Карл — Кейн

Не зіграють: Бріту, Бруну, Удефальк, Пападудіс, Педрао — Девіс, Іто, Мусіала, Станішич, Урбіг

Під питанням: немає

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

ПОТОЧНА ФОРМА

ПРОГНОЗ 0:5

Челсі — Бенфіка

Четвер, 18 вересня, 22:00. Стемфорд Брідж, Лондон. Головний арбітр — Даніель Зіберт (Німеччина). Пряма трансляція на MEGOGO

Повний анонс матчу Челсі — Бенфіка читайте в окремому матеріалі.