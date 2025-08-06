Масса обслуговуватиме матч-відповідь Пафос — Динамо Київ у Лізі чемпіонів

06 серпня 2025

Давіде Масса, Getty Images

Поєдинок відбудеться 12 серпня.

Матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між кіпрським Пафосом та київським Динамо обслуговуватиме італійська бригада арбітрів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головним арбітром призначено Давіде Масса, якому допомагатимуть Філіппо Мелі та Стефано Алассіо. Роль резервного рефері дісталася Маттео Марченаро.

За систему ВАР відповідатиме Марко Ді Белло, якому допомагатиме Валеріо Маріні.

До цього 44-річний італієць вже обслуговував матчі українських клубів: Шахтар – Порту (1:3) у Лізі чемпіонів (2023 рік) та АЕК Ларнака – Дніпро-1 (3:0) у відборі Ліги Європи (2022). Також він працював на товариському матчі Румунія – Україна (3:4) у 2016 році.

Нагадаємо, гра-відповідь Пафос — Динамо Київ пройде 12 серпня на Кіпрі, о 20:00. У першій грі "біло-сині" поступилися кіпріотам з рахунком 0:1.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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