Барселона встановила антирекорд клубу з пропущених голів у Лізі чемпіонів

Попередній показник тримався із сезону-1999/00.

Барселона поступилася Інтеру у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів (3:4) і вилетіла з турніру за сумою двох матчів.

За інформацією Opta, Барселона встановила новий антирекорд клубу з пропущених голів в одному сезоні головного єврокубкового турніру УЄФА — "блаугранас" пропустили 24 м'ячі, сім з яких від "нерадзуррі" за два матчі.

Попередній антирекорд тримався із сезону-1999/00, коли Барселона також дійшла до півфіналу, де поступилася Валенсії із загальним рахунком 3:5.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Інтер — Барселона.