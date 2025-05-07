Ямал: Ми не зупинимось, поки не повернемо Барселону туди, де їй належить бути

Форвард Барселони прокоментував поразку від Інтера.

Каталонська Барселона напередодні поступилась міланському Інтеру в матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників.

Інтер — Барселона 4:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "блаугранас" Ламін Ямал оцінив виступ власної команди.

"Ми виклались на повну, але цього року перемогти в Лізі чемпіонів не вийшло. Проте ми повернемось, не сумнівайтесь.

Кулес, ми не зупинимось, поки не повернемо цей клуб туди, де йому належить бути — на саму вершину. Я виконаю свою обіцянку і приведу Барселону до перемоги в цьому турнірі. Ми не зупинимось, поки не досягнемо цього.

Але в неділю у нас буде ще один фінал, і ми всі повинні бути разом. Уперед, Барсо!", — заявив іспанський виконавець у своїх соціальних мережах.

У фінальній грі міланський Інтер гратиме проти переможця дуелі ПСЖ— Арсенал.