Думфріс: Зробив усе для команди в цих півфіналах проти Барселони

Захисник Інтера прокоментував перемогу над Барселоною.

У матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА напередодні міланський Інтер на власному полі в овертаймі обіграв каталонську Барселону.

Інтер — Барселона 4:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри захисник "нерадзуррі" Дензел Думфріс прокоментував виступ власної команди.

"Неймовірний і емоційний матч. 13 голів за два матчі в півфіналі — це вау! Я дуже пишаюсь командою і тим, що ми пробились до фіналу. Для мене це були дві хороші гри, і я зробив усе для команди, тому зараз дуже щасливий.

Подивимось завтра, із ким ми зустрінемось у фіналі, ми хочемо виграти цей трофей", — заявив нідерландський виконавець.

У фінальній грі міланський Інтер гратиме проти переможця дуелі ПСЖ— Арсенал.