Інтер — Барселона: відео голів та огляд матчу 06.05.2025

У рамках другого матчу 1/2 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Інтер приймає Барселону (перший матч — 3:3).
Господарі поля пішли на перерву з перевагою в два гола, яким відзначилися Лаутаро Мартінес і Хакан Чалханоглу (із пенальті). У другому таймі гості відновили паритет зусиллями Еріка Гарсії й Дані Ольмо. Ближче до завершення основного часу поєдинку Рафінья вивів "блаугранас" уперед.
Гол Л. Мартінеса, 21 хвилина, 1:0
Гол Чалханоглу, 45+1 хвилина, 2:0
Гол Гарсії, 54 хвилина, 2:1
Гол Ольмо, 60 хвилина, 2:2
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