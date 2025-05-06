Інтер — Барселона: відео голів та огляд матчу 06.05.2025

06 травня 2025

Інтер — Барселона, Getty Images

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 6 травня 2025 року.

У рамках другого матчу 1/2 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Інтер приймає Барселону (перший матч — 3:3).

Господарі поля пішли на перерву з перевагою в два гола, яким відзначилися Лаутаро Мартінес і Хакан Чалханоглу (із пенальті). У другому таймі гості відновили паритет зусиллями Еріка Гарсії й Дані Ольмо. Ближче до завершення основного часу поєдинку Рафінья вивів "блаугранас" уперед.

Гол Л. Мартінеса, 21 хвилина, 1:0

Гол Чалханоглу, 45+1 хвилина, 2:0

Гол Гарсії, 54 хвилина, 2:1

Гол Ольмо, 60 хвилина, 2:2

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Джерело: MEGOGO

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