Стрічка новин

23:26

Інтер — Барселона: відео голів та огляд матчу 06.05.2025

22:57

Лаутаро Мартінес повторив досягнення Креспо в Інтері

22:52

Райс: Маємо показати наші великі яйця

21:58

Артета: Ми тут, щоб творити історію

20:57

Ерік Гарсія гратиме з перших хвилин матчу-відповіді проти Інтера

17:55

Чеферін у захваті від нового формату Ліги чемпіонів: Цей сезон був фантастичним

16:50

Енріке перед матчем 1/2 Ліги чемпіонів: Арсенал не має комфортного результату після першого матчу, тому ми повинні бути готові до тиску

13:11

Артета перед матчем з ПСЖ: Я зберігаю величезний оптимізм

08:39

Ольмо: Я прийшов до Барселони, щоб перемагати

08:00

Інтер — Барселона. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 06.05.2025