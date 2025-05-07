Фраттезі про перемогу над Барселоною: Я святкував так голосно, що в голові закружляло

Хавбек "нерадзуррі" поділився своїми думками після гри з "блаугранас".

Півзахисник Інтера Давіде Фраттезі прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони (4:3), завдяки чому "нерадзуррі" пройшли у фінал.

"Що це було? Я не знаю! Я святкував так голосно, що в голові закружляло. Після матчу в Мюнхені я думав, що вже ніколи не відчую таких емоцій. Але краса футболу безмежна.

І це частина мене – я перший серед тих, хто не втрачає віри, і останній, хто здається. І це все стало нагородою за мою віддану працю. Коли рахунок став 3:3, я сказав Маркюсу, що ми пройдемо далі", — наводить слова Фраттезі прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Інтер — Барселона.

У фіналі головного єврокубку Інтер зіграє проти переможця пари Арсенал — ПСЖ, які проведуть свій матч-відповідь сьогодні, 7 травня. У першій грі парижани були сильнішими – 1:0.