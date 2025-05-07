Інтер у вогняному овертаймі здолав Барселону на шляху до фіналу Ліги чемпіонів

Команди знову зіграли внічию 3:3 в основний час, але в додатковий сильнішим був колектив Сімоне Індзагі.

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Інтер — Барселона 4:3 (перший матч – 3:3)

Голи: Мартінес, 22, Чалханоглу, 45+1 (пен.), Ачербі, 90+3, Фраттезі, 99 — Гарсія, 54, Ольмо, 60, Рафінья, 88



Інтер: Зоммер — Біссек (Дарміан, 71), Ачербі, Бастоні — Думфріс (де Врей, 108), Барелла, Чалханоглу (Зелінські, 79), Мхітарян (Фраттезі, 79), Дімарко (Аугусто, 55) — Л. Мартінес (Таремі, 71), Тюрам.



Барселона: Щесни — Гарсія, Кубарсі (Гаві, 106), І. Мартінес (Араухо, 76), Мартін — Педрі (Віктор, 106), Ольмо (Фермін, 82), де Йонг — Ямал, Торрес (Левандовські, 90), Рафінья.



Попередження: Мхітарян, Ачербі, Аугусто, Бастоні — І. Мартінес, Віктор

Джерело: Football.ua