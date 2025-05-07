Барселона змогла подолати лише один із п’яти свої останніх півфіналів Ліги чемпіонів

Каталонська Барселона напередодні поступилась міланському Інтеру в матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників.
Інтер — Барселона 4:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів
За останні 13 років це був п’ятий випадок, коли "блаугранас" досягали цього етапу змагань.
Утім, як і в трьох інших із цих спроб, Барса зазнавала невдачі.
Вильоти команди з турніру також ставались за підсумком дуелей проти лондонського Челсі в 2012 (2:3, за сумою двох матчів), мюнхенської Баварії в 2013 (0:7), англійського Ліверпуля в 2019 (3:4).
Лише одного разу за цей час спроба дістатись фіналу у виконанні каталонців мала успіх — у 2015 проти тієї ж таки Баварії (5:3).
У фінальній грі міланський Інтер гратиме проти переможця дуелі ПСЖ— Арсенал.