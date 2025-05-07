Барселона змогла подолати лише один із п’яти свої останніх півфіналів Ліги чемпіонів

Надто важкий бар’єр для сучасної каталонської команди.

Каталонська Барселона напередодні поступилась міланському Інтеру в матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників.

Інтер — Барселона 4:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

За останні 13 років це був п’ятий випадок, коли "блаугранас" досягали цього етапу змагань.

Утім, як і в трьох інших із цих спроб, Барса зазнавала невдачі.

Вильоти команди з турніру також ставались за підсумком дуелей проти лондонського Челсі в 2012 (2:3, за сумою двох матчів), мюнхенської Баварії в 2013 (0:7), англійського Ліверпуля в 2019 (3:4).

Лише одного разу за цей час спроба дістатись фіналу у виконанні каталонців мала успіх — у 2015 проти тієї ж таки Баварії (5:3).

У фінальній грі міланський Інтер гратиме проти переможця дуелі ПСЖ— Арсенал.