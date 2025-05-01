Зоммер: Нічия проти Барселони — хороший результат

Швейцарський голкіпер поділився своїми думками після гри з "блаугранас".

Воротар міланського Інтеру Ян Зоммер прокоментував нічийний результат у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів проти Барселони (3:3).

"Ми були готові до такого типу гри, з великим тиском. Ми добре захищалися, але Барселона завжди створює моменти для взяття воріт. Нічия – хороший результат для нас.

Я також був готовий до того, що вони пресингують дуже високо і агресивно, але ми добре захищалися і забили три голи.

Буде приємно грати на Сан-Сіро перед нашими вболівальниками. Атмосфера має бути чудовою. У нас будуть моменти, як і у Барселони. Побачимо, що з цього вийде", — наводить слова Зоммера прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Барселона — Інтер.