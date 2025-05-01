Торрес: Барселона вийшла на поле як сонна і дорого за це заплатила

Хавбек поділився своїми думками після гри з "нерадзуррі".

Півзахисник Барселони Ферран Торрес прокоментував нічийний результат у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів проти Інтера (3:3).

"Ми вийшли на поле як сонні і дорого за це заплатили. Команда дуже добре відреагувала. Тепер нам потрібно винести уроки з цих помилок перед матчем у відповідь. У півфіналі Ліги чемпіонів все може вирішитись на стандартах. Вдома вони дуже сильні.

Ламін Ямал? Нас він не здивував. Його особливо мотивували. Це дуже вирішальний гравець. Я радий зробити свій внесок, забивши гол", — наводить слова Торреса AS.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Барселона — Інтер.