Ямал побив рекорд Мбаппе у Лізі чемпіонів

Ще кілька досягнень для молодого іспанця з "блаугранас".

Барселона у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів на своєму полі зіграла внічию з Інтером (3:3).

У цьому матчі один із голів у свій актив записав молодий вінгер "блаугранас" Ламін Ямал.

За інформацією Opta, Ямал став наймолодшим футболістом в історії турніру, який зміг відзначитись голом на стадії півфіналу головного єврокубку.

На момент голу Ямалу було 17 років та 291 день, і він перевершив рекорд форварда Реала Кіліана Мбаппе, який забивав за Монако у віці 18 років та 140 днів.

Також Ямал став першим гравцем у віці до 20 років, якому вдалося відзначитися забитими голами в 1/8, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Барселона — Інтер.