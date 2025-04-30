Меріно: Арсенал впевнений, що виграє матч-відповідь проти ПСЖ

Іспанський хавбек поділився своїми думками після гри з французьким грандом.

Півзахисник Арсеналу Мікель Меріно прокоментував поразку своєї команди у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ (0:1).

"Це був складний матч. В перші 10-15 хвилин ми, можливо, грали не на тому рівні, до якого звикли, але я вважаю, що команда дуже добре оговталася від пропущеного голу.

Ми продемонстрували характер і домінували в решті гри. Ми знаємо, що у нас хороша команда, і ми справді впевнені, що виграємо матч-відповідь.

Ми довели, що можемо грати з будь-яким суперником і бути командою, яка веде гру. Ми не можемо дочекатися поїздки до Парижа", — наводить слова Меріно прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Арсенал — ПСЖ.