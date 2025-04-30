Луїс Енріке: У Парижі буде захоплюючий другий тайм

Керманич ПСЖ прокоментував перемогу над Арсеналом.

Напередодні французький Парі Сен-Жермен обіграв лондонський Арсенал у гостьовому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Арсенал — ПСЖ 0:1 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "червоно-синіх" Луїс Енріке прокоментував виступ власної команди.

"Вважаю, що ми змогли пережити цей півфінальний матч із великим рівнем емоцій та напруги. Стадіон не змовкав ні на мить.

Гол, який ми забили, був схожий на той, що ми провели на Енфілді. Він дав нам упевненість і спокій. Команда продовжує демонструвати, що має голод і бажання, і бореться до останньої миті. На такому рівні тобі можуть забити гол через найменшу помилку.

Дембеле? Він відчув легкий дискомфорт. Ми ще не знаємо, у чому саме там проблема, поки не буде додаткових тестів. На матч-відповідь ми спробуємо, щоб він був доступний. Ми команда, яка хоче грати з усіма своїми виконавцями, і якщо його не буде, то замість нього вийде інший гравець, який готовий зіграти не гірше.

Наша команда неймовірно пресингує. Ми продемонстрували особистість та характер, а також довели, що хочемо боротись за місце у фіналі Ліги чемпіонів. Ми стали на крок ближче до цього.

Доннарумма? Однієї його хорошої гри нам би точно не вистачало для перемоги. Це півфінали Ліги чемпіонів, а воротарі такого рівня створені для цих матчів.

Я не можу просити більшого від цієї команди. Ми показали менталітет, який демонструємо в кожному матчі, кожного дня, це менталітет, який мені приносить задоволення як тренеру ПСЖ.

Нашу першу мету досягнуто. Результат міг бути й нічиєю. Тепер мета — виграти наступний матч проти Арсеналу. Не треба спекулювати, бо гол у відповідь можна забити за секунду, і гра знову зрівняється.

Ми не були в депресії, коли програли 0-1 Ліверпулю, і поїхали на Енфілд, щоб виграти матч. Можливо, Арсенал зможе забити, адже їм вже нічого не втрачати. Це буде захоплюючий другий тайм для вболівальників футболу", — заявив іспанський фахівець.

Матч-відповідь поміж французьким Парі Сен-Жермен та лондонським Арсеналом відбудеться 6 травня.