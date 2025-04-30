Саліба: Сподіваємось виграти на полі ПСЖ

Захисник Арсеналу прокоментував поразку від ПСЖ.

Лондонський Арсенал напередодні поступився французькому Парі Сен-Жермен у домашньому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Арсенал — ПСЖ 0:1 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри захисник "канонірів" Вільям Саліба прокоментував виступ власної команди.

"Нам мало що вдавалось у перші 20 хвилин. Суперники нас переважали за грою, тому ми багато бігали просто за м'ячем. Але вже наприкінці першого тайму ми були кращими.

Однак на цьому дуель ще не закінчено. Ми сподіваємось виграти на полі суперників. Нам потрібно взяти позитивні моменти після цієї гри, і ми точно не можемо опустити руки.

Це — Ліга чемпіонів. Багато чого може статись. Нам потрібно показати наш характер", — заявив французький виконавець.

Матч-відповідь поміж французьким Парі Сен-Жермен та лондонським Арсеналом відбудеться 6 травня.