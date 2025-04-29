ПСЖ мінімально обіграв Арсенал в першому півфіналі Ліги чемпіонів

Перемогу парижанам приніс точний удар Усмана Дембеле.

В першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів Арсенал приймав на своєму полі Парі Сен-Жермен. В стартовому складі лондонців не знайшлось місця для Олександра Зінченка. У парижан відзначимо відсутність у старті Бредлі Баркола — з перших хвилин з'явився Десіре Дуе.

Обидві команди активно розпочали матч, й перший гол не змусив себе довго чекати. Дембеле прорвався через центральну зону та віддав ліворуч на Кварацхелію, а Хвіча повернув в центр на Усмана, який пробив точно в дальній кут. 0:1. Після цього команди почергово володіли м'ячем та намагались забити, але гості були трохи активнішими.

На 31-й хвилині Дуе отримав м'яч на краю штрафного, змістився в центр та пробив — Рая з великими труднощами врятував свою команду. Добивання Руїса прийшлося у стійку, але у іспанця був офсайд. Арсенал відповів трохи пізніше: Ківьор викочував м'яч на Меріно в 7 метрах від воріт, але Жоау Невеш випередив іспанця.

Під кінець першого тайму "каноніри" були близькі до того, щоб зрівняти рахунок. Спочатку Сака класно закинув м'яч на дальню стійку, але Мартнеллі трохи не вистачило, щоб замкнути пас, а трохи пізніше Мартінеллі вирвався під кутом на Доннарумму й цілив в дальній кут, але італієць врятував свою команду. Команди пішли відпочивати за рахунку 0:1.

На початку другого тайму Арсенал швидко встановив паритет. Принаймні, так здавалось. Райс навісив зі штрафного, а Меріно головою переправив м'яч у кут воріт. Арбітри довго переглядали повтор й все ж таки дійшли висновку, що Меріно був в офсайді. Трохи пізніше був ще один момент: Райс прорвався через центральну зону й покотив на хід Троссару, а той класно пробив в дальній кут — Доннарумма якимось дивом врятував свою команду.

Команда Мікеля Артети без замін в атакувальній лінії намагався створити свій шанс, але захист парижан діяв впевнено. До того ж наприкінці матчу парижани були дуже небезпечними в атаці. Спочатку Баркола обігрався з Рамушем, вирвався на побачення з Раєю й не влучив в дальній кут. А згодом Рамуш отримав в м'яч чужому штрафному й пробив з носка — поперечина врятувала Арсенал.

Наприкінці Арсенал пішов в атаку великим силами, але так і не зміг дійсно загрожувати воротам супротивника. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу команди Луїса Енріке.

Арсенал — ПСЖ 0:1

Гол: Дембеле, 4

Арсенал: Рая — Тімбер (Вайт, 82), Саліба, Ківьор, Льюїс-Скеллі — Едегор (Нванері, 90), Райс, Меріно — Сака, Троссар, Мартінеллі

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Невеш (Заїр-Емері, 89), Вітінья, Руїс — Дуе (Рамуш, 75), Дембеле (Баркола, 71), Кварацхелія

Попередження: Троссар, Сака — Хакімі, Невеш