ПСЖ перервав 17-матчеву домашню серію Арсеналу без поразок в єврокубках

Перша з 2021 року така невдача підопічних Мікеля Артети в Лондоні.

Арсенал уперше за понад чотири роки поступився на власному полі в єврокубковому поєдинку.

Арсенал — ПСЖ 0:1 Відео гола та огляд матчу 29.04.2025

До домашнього поєдинку з ПСЖ у півфіналі Ліги чемпіонів-2024/25 лондонці не знали смаку поразок у 17-ти поспіль протистояннях ЛЧ/ЛЄ. Остання невдача датувалася 18 березня 2021 року, коли в Лондоні звитягу з рахунком 1:0 здобув Олімпіакос.

За даними OptaJoe, раніше тільки двом клубам (Аякс-1995/96 і Тоттенгем-2018/19) удалося вийти до фіналу Ліги чемпіонів після поразки в першому, домашньому матчі півфіналу плей-оф.

Нагадаємо, ПСЖ вперше переміг Арсенал в єврокубках.