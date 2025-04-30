Арсенал — ПСЖ 0:1 Відео гола та огляд матчу 29.04.2025

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 29 квітня 2025 року.

У рамках першого півфінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА лондонський Арсенал на власному полі мінімально поступився Парі Сен-Жермен.

Автором єдиного та переможного гола в цьому протистоянні став Усман Дембеле, який шокував "канонірів" точним ударом на четвертій хвилині, що й вирішило долю першого акту цього протистояння.

У подальшому обидві команди мали свої моменти, проте реалізувати їх не змогли. 1:0 на користь ПСЖ.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — ПСЖ у рамках 1/2 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Арсенал — ПСЖ 0:1

Гол: Дембеле, 4

Арсенал: Рая — Тімбер (Вайт, 82), Саліба, Ківьор, Льюїс-Скеллі — Едегор (Нванері, 90), Райс, Меріно — Сака, Троссар, Мартінеллі

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Невеш (Заїр-Емері, 89), Вітінья, Руїс — Дуе (Рамуш, 75), Дембеле (Баркола, 71), Кварацхелія

Попередження: Троссар, Сака — Хакімі, Невеш