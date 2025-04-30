Артета: Арсенал повинен їхати до Парижа з метою виграти ту гру

Керманич Арсеналу прокоментував поразку від ПСЖ.

Напередодні лондонський Арсенал поступився французькому Парі Сен-Жермен у домашньому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Арсенал — ПСЖ 0:1 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "канонірів" Мікель Артета прокоментував виступ власної команди.

"Ми зіграли лише перший тайм, тому мій меседж точно такий же, як і після перемоги над Реалом вдома з рахунком 3:0 — ми повинні їхати до Парижа з метою виграти ту гру. Ми більш ніж здатні це зробити, тому що сьогодні я побачив дві дуже хороші команди з дуже маленькою різницею в рахунку.

Суперники ефективно діяли перед воротами, і їхній воротар також зробив свій великий внесок у результат, який ми побачили сьогодні ввечері.

Звичайно, коли ти не забиваєш голів у своїх моментах і при цьому пропускаєш, то поразка неминуча. Але ми також багато чого робили дуже добре. У першому таймі у нас були певні проблема, і гра розділилась на окремі фрагменти.

Перші 15-20 хвилин, особливо те, що суперники забили так рано в чудовій комбінації, граючи з невеликою перевагою, завершення було неймовірним. Після цього біля наших воріт був лише один момент, який ми компенсували через 15-20 хвилин, і після цього тримали гру під контролем до кінця, що, на мою думку, майже переломило хід поєдинку.

Якщо ви хочете виграти путівку до фіналу Ліги чемпіонів, ви повинні зробити щось особливе, і ми повинні зробити це щось у Парижі.

Я не знаю відсотків, але у нас є багато шансів потрапити до фіналу, і, як я вже повторював, ми повинні щось зробити, особливо у змаганнях такого рівня, щоб заслужити на право бути у фіналі, і час для цього буде в Парижі.

Ви не можете контролювати хід подій постійно проти такої команди, як ПСЖ. Це — одна з найкращих команд, яка здолала всі англійські команди в цьому сезоні, найкращі команди в цій країні. Ви не можете домінувати над цією командою впродовж 95 хвилин. Це неможливо. Забудьте про це.

Ви повинні розуміти, що означає домінувати над ними і на якій ділянці поля. Ми повинні бути дуже чіткими.

Я думаю, що різниця поміж цими двома матчами була настільки незначною, що її ніхто не побачить. Але якщо вона буде значно кращою на нашу користь у Парижі, то, сподіваюсь, і результат буде іншим", — заявив іспанський фахівець.

Матч-відповідь поміж французьким Парі Сен-Жермен та лондонським Арсеналом відбудеться 6 травня.