Кейн: Важко змиритися з тим, що ми пропустили два голи від Інтера зі стандартних положень

Форвард німецького клубу поділився своїми думками після вильоту команди з єврокубку.

Нападник Баварії Гаррі Кейн прокоментував нічийний результат у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Інтера (2:2), в якому він відзначився голом.

"Є багато причин поразки. Звичайно, важко йти з поля після того, як ми віддали всі сили для перемоги. В обох матчах у нас було достатньо моментів, щоб забити більше голів.

І цього разу важко змиритися з тим, що ми пропустили два голи зі стандартних положень. Наприкінці ми були дуже близькі до перемоги, але в таких важливих матчах все, зводиться до моментів, і Інтер використав їх краще, ніж ми.

Це був довгий і важкий сезон у Лізі чемпіонів з великою кількістю ігор, але я відчував, що ми стаємо кращими в міру продовження турніру. Якщо ми подивимося на результати обох матчів, то можемо впевнено сказати, що можемо обіграти будь-яку команду у світі.

Але це футбол, і ми не маємо дозволити цьому зіпсувати сезон. Ми маємо шанс повернути собі титул у Бундеслізі", — наводить слова Кейна прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Інтер — Баварія.