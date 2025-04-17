Компані: Баварія створила достатньо моментів, щоб забити більше, ніж Інтер

Наставник мюнхенської команди поділився своїми думками після вильоту з Ліги чемпіонів.

Головний тренер Баварії Венсан Компані прокоментував нічийний результат у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Інтера (2:2).

"Ми повинні озирнутися назад і згадати, що було головною темою перед матчами з Інтером. Йшлося про всіх гравців, яких ми недорахувалися через травми.

Я думаю, що ми все одно виступили добре. У нас був певний жаль після першої гри та ще більший після другої. Сьогодні ж багато що здавалося правильним. У нас була неймовірна підтримка вболівальників.

Було два моменти, в яких ми повинні були діяти краще, але ми також повинні визнати якість Інтера. Проте, я вважаю, що ми створили достатньо моментів, щоб забити більше голів, ніж Інтер.

Якщо мені потрібно прокоментувати результат, то це займе п'ять секунд. Сувора реальність така, що ми не зіграємо вдома фінал Ліги чемпіонів, і ми не можемо цього змінити. Але якщо говорити про результат, то ми знаємо, що зробили достатньо, щоб виграти ці два матчі.

Ми повернемося в Лігу чемпіонів через п'ять місяців, але до цього моменту нам є до чого прагнути. Ми грали проти чудової команди. Їх дуже добре тренують. Але я думаю, що шкодувати варто тільки про результат, тому що команда грала так, як я хотів. Ми повинні були просто забити більше", — наводить слова Компані прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Інтер — Баварія.