Лаутаро Мартінес: Це був безперечно матч, який ми запам'ятаємо надовго

Форвард "нерадзуррі" поділився своїми думками після виходу команди до півфіналу головного єврокубку.

Нападник міланського Інтера Лаутаро Мартінес прокоментував нічийний результат у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії (2:2).

"Це був безперечно матч, який ми запам'ятаємо надовго. За цим результатом стоїть неймовірна кількість роботи та жертв. Календар заповнений, але Інтер не здається, у команди є серце, голова та характер.

Сьогодні ми в якийсь момент постраждали, але Інтер вкотре показав, що він тут, щоб творити великі справи. Ми завжди думаємо про перемогу у всьому, інакше у цей вид спорту не можна грати.

Я вдячний своїм партнерам по команді, персоналу та всім вболівальникам, які, як завжди, підштовхували нас.

Попереду особливий матч проти Барселони, яка має чудову історію в цьому турнірі, але спочатку давайте подумаємо про чемпіонат.

150 гол за Інтер? Кожен гол для мене важливий, це моя робота. Однак цей гол має особливу цінність, насамперед тому, що він допоміг нам пройти до наступного раунду турніру", — наводить слова Мартінеса прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Інтер — Баварія.