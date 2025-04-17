Павар: Ми багато страждали на полі, але ми знали, що одним із ключів до матчу против Баварії буде захист

17 квітня 2025

Бенжамен Павар, Getty Images

Французький захисник "нерадзуррі" задоволений виконаною роботою у матчах проти Баварії.

Захисник міланського Інтеру Бенжамен Павар прокоментував нічийний результат у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії (2:2), який дозволив "нерадзуррі" пройти до півфіналу.

"Мій гол був прекрасною емоційною подією. Я дуже щасливий, але найбільше я радий за команду, яка пройшла відмінний тест на оборону і досягла великої мети. Це було нелегко, але ми це знали, і виконали велику роботу.

Ми багато страждали на полі, але ми знали, що одним із ключів до матчу буде захист. Ми зробили свою роботу дуже добре.

Ми не встановлюємо обмежень, якщо вже зайшли так далеко, ми хочемо продовжувати. Ми чудова команда з чудовим персоналом, який добре працює вже два роки", — наводить слова Павара прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Інтер — Баварія.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

команди
статті на тему:
Сімоне Індзагі, Getty Images 17 квітня 2025 Індзагі: Баварія весь матч грала дуже інтенсивно, але Інтер відповідав ударом на удар
Венсан Компані, Getty Images 17 квітня 2025 Компані: Баварія створила достатньо моментів, щоб забити більше, ніж Інтер
Лаутаро Мартінес, Getty Images 17 квітня 2025 Лаутаро Мартінес: Це був безперечно матч, який ми запам'ятаємо надовго