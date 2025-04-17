Павар: Ми багато страждали на полі, але ми знали, що одним із ключів до матчу против Баварії буде захист

Французький захисник "нерадзуррі" задоволений виконаною роботою у матчах проти Баварії.

Захисник міланського Інтеру Бенжамен Павар прокоментував нічийний результат у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії (2:2), який дозволив "нерадзуррі" пройти до півфіналу.

"Мій гол був прекрасною емоційною подією. Я дуже щасливий, але найбільше я радий за команду, яка пройшла відмінний тест на оборону і досягла великої мети. Це було нелегко, але ми це знали, і виконали велику роботу.

Ми багато страждали на полі, але ми знали, що одним із ключів до матчу буде захист. Ми зробили свою роботу дуже добре.

Ми не встановлюємо обмежень, якщо вже зайшли так далеко, ми хочемо продовжувати. Ми чудова команда з чудовим персоналом, який добре працює вже два роки", — наводить слова Павара прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Інтер — Баварія.