Індзагі: Баварія весь матч грала дуже інтенсивно, але Інтер відповідав ударом на удар

Наставник "нерадзуррі" поділився своїми думками після виходу до півфіналу головного єврокубку.

Головний тренер міланського Інтера Сімоне Індзагі прокоментував нічийний результат у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії (2:2).

"Прекрасний вечір. Ми пройшли дуже сильну команду на очах своїх вболівальників. Ми провели два чудові матчі, виклалися на повну. Хлопці були на висоті. Ми маємо розділити цю перемогу з усіма, кому небайдужий Інтер. Давайте рухатись уперед! Цей сезон дарує нам багато позитивних емоцій.

Баварія весь матч грала дуже інтенсивно, але ми відповідали ударом на удар. Ми надовго запам'ятаємо цей вечір. Це нагорода за всю виконану нами важку роботу. Ми воювали з великою командою, але мені пощастило, що за мене грають великі люди. Дітям багатьом доводиться жертвувати. Я вітаю їх із тим, що вони зробили на полі", — наводить слова Індзагі прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Інтер — Баварія.