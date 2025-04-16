Інтер зберіг за собою перепустку до півфіналу Ліги чемпіонів у дуелі проти Баварії
16 квітня 2025
Фінал турніру відбуватиметься на Альянц Арені без домашньої команди.
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Інтер — Баварія 2:2 (перший матч – 2:1)
Голи: Мартінес, 58, Павар, 61 — Кейн, 52, Даєр, 76
Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні (Біссек, 87) — Дарміан, Барелла (Фраттезі, 87), Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко (Аугусто, 72) — Л. Мартінес (Таремі, 81), Тюрам.
Баварія: Урбіг — Лаймер (Коман, 83), Даєр, Кім Мін Дже (Геррейру, 65), Станішич — Кімміх, Горецка (Павлович, 83) — Олісе, Мюллер, Сане (Гнабрі, 65) — Кейн.
Попередження: Кім Мін Дже, Даєр
Джерело:
Football.ua