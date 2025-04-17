Стрічка новин

00:57

Інтер — Баварія 2:2 Відео голів та огляд матчу 16.04.2025

00:19

Реал Мадрид — Арсенал 1:2 Відео голів та огляд матчу 16.04.2025

00:14

Ліга чемпіонів-2024/25: розклад та результати матчів

00:08

Визначилися півфінальні пари Ліги чемпіонів-2024/25

00:06

Арсенал із Зінченком скасував Ремонтаду Реала на Бернабеу

23:58

Інтер зберіг за собою перепустку до півфіналу Ліги чемпіонів у дуелі проти Баварії

23:58

Лаутаро Мартінес відзначився 150-м голом за Інтер і встановив два унікальних досягнення

22:23

Томас Мюллер зрівнявся з Мессі за кількістю матчів у Лізі чемпіонів

21:36

Дімарко — у стартовому складі Інтера на матч-відповідь проти Баварії

21:29

Алаба, Вінісіус та Беллінгем гратимуть із перших хвилин матчу-відповіді проти Арсеналу