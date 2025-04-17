Інтер — Баварія 2:2 Відео голів та огляд матчу 16.04.2025

У рамках другого матчу 1/4 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 міланський Інтер удома зіграв унічию з мюнхенською Баварією, діставшись наступного раунду турніру.
Команди не порадували результативними ударами протягом першого тайму поєдинку. По перерві Гаррі Кейн вивів гостей уперед. Господарі поля швидко перехопили ініціативу завдяки ювілейному голу Лаутаро Мартінеса й взяттю воріт Бенжамена Павара. Пізніше Ерік Даєр відновив паритет, встановивши на табло підсумковий рахунок.
Нагадаємо, майбутній суперник "нерадзуррі" вже відомий.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інтер — Баварія в рамках 1/4 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:
Інтер — Баварія 2:2 (перший матч – 2:1)
Голи: Мартінес, 58, Павар, 61 — Кейн, 52, Даєр, 76
Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні (Біссек, 87) — Дарміан, Барелла (Фраттезі, 87), Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко (Аугусто, 72) — Л. Мартінес (Таремі, 81), Тюрам.
Баварія: Урбіг — Лаймер (Коман, 83), Даєр, Кім Мін Дже (Геррейру, 65), Станішич — Кімміх, Горецка (Павлович, 83) — Олісе, Мюллер, Сане (Гнабрі, 65) — Кейн.
Попередження: Кім Мін Дже, Даєр