Райс: Це особливий, історичний вечір для Арсеналу

17 квітня 2025

Деклан Райс, Getty Images

Хавбек "канонірів" поділився своїми емоціями після виходу команди до півфіналу єврокубку.

Півзахисник Арсеналу Деклан Райс прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реалу (2:1).

"Це особливий, історичний вечір для Арсеналу. У нас є мета у цьому турнірі, ми хочемо грати проти найкращих команд та здобути трофей.

Було багато розмов про камбек Реала, бо вони так багато разів рятували гру раніше. Але ми з першого матчу були сповнені віри у себе. Ми розуміли, що тут доведеться нелегко, але знали, що зрештою переможемо. Ми тримали це у голові і тепер втілили це у життя.

Ми напрочуд добре виступаємо в цій Лізі чемпіонів. Цей клуб досягне чогось особливого в наступні роки — ми всі повністю переконані в цьому", — наводить слова Райса TNT Sports.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал Мадрид — Арсенал.

Джерело: TNT Sports

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