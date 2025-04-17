Куртуа: Цього року ми не маємо Хоселу, який міг би виграти дуелі у чужому штрафному майданчику

Голкіпер "вершкових" поділився своїми думками після матчу з "канонірами".

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа прокоментував поразку своєї команди у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Арсеналу (1:2).

"Коли проти тебе призначають пенальті і ти відбиваєш його, ти продовжуєш вірити в диво. Спочатку ми створювали небезпеку, вболівальники підштовхували нас, але Арсенал — команда, яка добре захищається та добре організована. Ми пішли на перерву за рахунку 0:0, думаючи, що якщо заб'ємо на початку другого тайму, то матч все одно буде відкритим. Але вони забили, потім ми забили, і ми продовжували вірити, але ми були не дуже успішні. Цього було недостатньо, і ми програли кращій команді, і ми маємо це прийняти.

Арсенал – це команда, яка добре захищається та пресингує, і було важко знайти простір. У нас також було мало успіху і не щастило з м'ячами у штрафному майданчику. Цього року ми не маємо Хоселу, який міг би виграти ці дуелі. Тепер нам потрібно ретельно проаналізувати, що ми можемо зробити краще, тому що є Ла Ліга, фінал Кубка Іспанії за десять днів і Клубний чемпіонат світу, і ми хочемо зробити все, що можемо.

Ми хочемо подякувати вболівальникам за їх підтримку, а також за віру в нас та цю команду. Атмосфера на Бернабеу, коли ми думали про камбек, була дуже гарною, і ми сподіваємось принести більше радості цього сезону.

Іноді треба бути самокритичним та уважно дивитися на все. Я відчуваю, що ми команда, але, можливо, нам потрібно іноді більше грати колективно, а не індивідуально. У нас попереду фінал Кубка проти Барселони, Клубний чемпіонат світу та Ла Ліга. Ми маємо продовжувати вдосконалюватися.

У нас немає жодних сумнівів та проблем щодо нашого тренера. Його послання доходить до нас, і ми повинні робити те, що він просить від нас на полі", — наводить слова Куртуа прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал Мадрид — Арсенал.