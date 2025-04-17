Анчелотті: Виліт з Ліги чемпіонів — це розчарування. В обох матчах Арсенал був кращий за нас

Наставник "вершкових" поділився своїми думками після вильоту команди з Ліги чемпіонів.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував поразку своєї команди у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Арсеналу (1:2).

"Виліт з Ліги чемпіонів — це розчарування і це нормальна думка. Це інша сторона футболу. Є щаслива, яка траплялася багато разів і є сумна сторона. Ми повинні впоратися з цим так само, як ми справляємося, коли у нас все добре. Ми маємо ще три турніри, і ми маємо зосередитися на Ла Лізі, фіналі Кубка Іспанії та клубному чемпіонаті світу.

В обох матчах Арсенал був кращий за нас. Ми спробували все. Все могло змінитись з пенальті, який вони у нас забрали, бо це могло змінити динаміку матчу. Але Арсенал добре захищався, і нам важко було знайти простір. З точки зору інтенсивності ми виступили краще, але цього було замало.

Я не думаю, що зараз правильно робити аналіз. Ми повинні прийняти нічию та удари, які вони нам завдали. Ми повинні тримати голову високо, тому що ми дуже добре виступали у цьому турнірі останніми роками. Цього року нам доведеться терпіти та страждати. У спорті таке може статися, бо непереможних команд немає. Я був чесний зі своїми гравцями. Ми повинні тримати голову високо, ми повинні вчитися та боротися за наступний матч.

Чи буду я головним тренером на клубному чемпіонаті світу? Я не можу зараз про це говорити. Я не знаю, чи це був мій останній матч у Лізі чемпіонів. Клуб може вирішити щось змінити. Це може статися цього року чи наступного року, коли закінчиться мій контракт. Того дня, коли я закінчу тут, я зможу зробити лише одне — подякувати цьому клубу. Це може статися завтра, через десять днів або через рік, і все, що я зроблю, це подякую клубу. Мені все одно, чи закінчиться мій контракт цього року чи наступного.

Те, що хтось думає, що я єдиний, хто винен, не змінить моїх думок найближчими днями. Я просто думаю про підготовку до наступного матчу, щоб продовжити боротьбу за Ла Лігу та Кубок Іспанії.

Команда виклалася на повну у плані відносин. Ми не завжди могли це зробити. Порівняно з минулим роком нам трохи забракло колективного відношення. Якщо ми здамося і не будемо мотивовані, це означає, що ми погано справляємось із цим сумним моментом", — наводить слова Анчелотті прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал Мадрид — Арсенал.