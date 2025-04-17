Артета: Напевно, я не пишався своїми гравцями більше, ніж зараз

Наставник "канонірів" підбив підсумки чвертьфінальних матчів проти "вершкових".

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала (2:1).

"Напевно, я не пишався своїми гравцями більше, ніж зараз. Не лише тому, що ми втретє у своїй історії вийшли до півфіналу, а й через те, як ми це зробили. Не лише через те, як ми грали, а й через обставини, кількість травм, які ми мали. Це показує характер цієї команди, цього клубу, і це вечір, яким можна дуже пишатися.

Сьогодні Райс був вирішальним по-іншому, і це було неймовірно. Його присутність, сила, яку він показав, наскільки він був зібраний, з м'ячем чи без нього, я думаю, він вів команду у багатьох моментах і повертав гру на нашу користь. Саме тому нам потрібні гравці його рівня, щоби вийти на новий рівень.

Почуття, яке ми маємо зараз — це наша реальність. Перед грою я відчував, що ми готові боротися з будь-ким. Тепер нам треба продовжувати це робити, бо, як мені здається, ми вже маємо певний імпульс.

Це, безумовно, ще один величезний крок вперед. Де ми закінчили торік та як ми це робимо цього року. Велика заслуга Мадрида, це був мій перший досвід роботи тренером на цьому стадіоні і сьогодні я зрозумів після трьох хвилин, що все можливо. Вболівальники — фахівці зі створення хаосу та віри, і дуже складно дійсно зрозуміти, що відбувається у грі, та мати певну впевненість у тому, як ми її контролювали.

Букайо не забив пенальті, і, очевидно, це могло б стати поворотним моментом в емоційному плані, бо це дає супернику велику віру. Але потім те, як він впорався із ситуацією, як він грав після цього, та особистість, яку він показав у своєму віці. Це вперше, коли він грає на такому стадіоні, і це неймовірно.

Раніше все було зовсім інакше, бо клуб не був у Лізі чемпіонів протягом семи років. Отже, це показує вам поворот та безліч відмінних рішень, які прийняв клуб, та внесок багатьох людей, щоб опинитися там, де ми є. Це команда, яку ви можете відчути сьогодні, наскільки вона голодна, сповнена рішучості та амбітності, щоб йти вперед.

Результат обнадіює. Я тут, щоб випробувати такі ігри та пройти через них. Я знаю, що будуть не лише перемоги, а й поразки. Тож треба бути дуже критичним до себе. Є речі, які ми все ще можемо робити набагато краще, і я маю допомогти команді. Найбільша гордість – це коли я дивлюся на них і говорю з ними, наскільки вони переконані, і це було частиною нашої роботи та роботи тренерів, і саме тому працювати з ними – це радість.

Дуже дякую всім вболівальникам, які були з нами в цій подорожі, в Мадриді, навколо готелю, і ми відчували цю віру та підтримку. Я думаю, що мета нашої роботи – зробити наших вболівальників щасливими. Сподіваюся, вони дуже пишаються гравцями та командою. Тепер треба продовжувати.

Арсенал – перша команда, яка виграла у Реала на Бернабеу у двох перших матчах? Я не знав цієї статистики, тому добре бути частиною історії. Ми справді щасливі. У нас попереду чудові матчі з ПСЖ, командою, яку ми дуже добре знаємо і проти якої ми вже грали, тож давайте почнемо готуватися до цього", — наводить слова Артети прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал Мадрид — Арсенал.