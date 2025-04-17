Васкес: Арсенал вийшов захищатись і грав свою роль до кінця

Капітан "вершкових" поділився своїми емоціями після вильоту команди з Ліги чемпіонів.

Захисник та капітан мадридського Реала Лукас Васкес прокоментував поразку своєї команди у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Арсеналу (1:2).

"Це важкий момент, але ми намагалися. Це була важка гра. Ми мали не так багато моментів, як хотілося б. Були моменти, коли ми не втрачали свое обличчя, але було багато перерв. Моменти, коли, можливо, баланс міг би схилитися на нашу користь, але цього не сталося. У результаті ми не змогли зробити те, що хотіли.

Нам не вистачало трохи більшої ясності з м'ячем. Нам також потрібно було терпіння в певні моменти, переміщуючи м'яч з боку в бік, щоб зуміти пробити дуже добре організовану оборону. Арсенал вийшов захищатись і грав свою роль до кінця. У першому таймі вони практично нічого не зробили, а в другому, коли команда була повністю зосереджена, вони здобули перемогу. Загалом, ми намагалися щосили.

Так само, як ми всі відповідальні, коли перемагаємо, ми також відповідальні, коли програємо. Це частина футболу. Вболівальники Реалу знають, що ми завжди віддаємося повністю, і іноді це виходить, а іноді ні. Ми завжди викладаємось на повну. Атмосфера, яку вони створили на стадіоні, була вражаючою. Ми повернемося сильніше – Реал завжди повертається. Дякую вам за все.

Залишилося ще багато ігрового часу цього сезону. Команда згуртована і процвітає. Ми прагнемо виграти те, що залишилося, і наполегливо працюватимемо заради цих результатів", — наводить слова Васкеса прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал Мадрид — Арсенал.