Реал Мадрид — Арсенал 1:2 Відео голів та огляд матчу 16.04.2025

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 16 квітня 2025 року.

Лондонський Арсенал вдруге поспіль обіграв мадридський Реал — цього разу на Сантьяго Бернабеу з рахунком 2:1. Перемога у відповідному матчі 1/4 фіналу після домашніх 3:0 забезпечила підопічним Мікеля Артети путівку до півфіналу Ліги чемпіонів уперше з 2009 року.

У першому таймі Букайо Сака не реалізував пенальті на старті, але згодом сам відкрив рахунок після перерви. Вінісіус майже одразу зрівняв, однак гол Габріела Мартінеллі на останніх секундах зняв усі питання.

Арсенал іде далі, залишаючи чинного володаря Ліги чемпіонів без можливості захистити свій статус.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Мадрид — Арсенал у рамках 1/4 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Реал Мадрид — Арсенал 1:2 (перший матч – 0:3)

Голи: Вінісіус, 67 — Сака, 65, Мартінеллі, 90+3

На 13-й хвилині Букайо Сака (Арсенал) не забив пенальті (воротар).



Реал: Куртуа — Васкес (Ендрік, 61), Асенсіо (Модрич, 74), Рюдігер, Алаба (Гарсія, 61) — Вальверде, Чуамені, Беллінгем — Родріго (Себальйос, 61), Мбаппе (Діас, 75), Вінісіус.



Арсенал: Рая — Тімбер (Вайт, 90+5), Саліба, Ківьор, Льюїс-Скеллі — Едегор, Парті, Райс (Зінченко, 90+5) — Сака (Троссар, 77), Меріно, Мартінеллі (Тірні, 90+5).



Попередження: Алаба, Асенсіо, Рюдігер — Рая, Парті