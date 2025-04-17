Арсенал вперше з сезону-2008/09 зіграє в півфіналі Ліги чемпіонів

17 квітня 2025

Арсенал, Getty images

"Каноніри" повертаються в когорту найкращих.

Лондонський Арсенал в рамках двоматчевого протистояння 1/4 фіналу Ліги чемпіонів вибив з турніру мадридський Реал (3:0, 2:1) та вийшов до півфіналу.

Востаннє "каноніри" доходили до 1/2 фіналу ЛЧ 16 років назад. В сезоні-2008/09 лондонський клуб на цій стадії грав проти Манчестер Юнайтед, програвши обидва матчі команді сера Алекса Фергюсона із рахунком 0:1 та 1:3.

У півфіналі Ліги чемпіонів сезону-2024/25 Арсенал зустрінеться із французьким ПСЖ, якого вже обігравав у цій кампанії на стадії загального етапу змагання із рахунком 2:0.

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