Арсенал вперше з сезону-2008/09 зіграє в півфіналі Ліги чемпіонів

"Каноніри" повертаються в когорту найкращих.

Лондонський Арсенал в рамках двоматчевого протистояння 1/4 фіналу Ліги чемпіонів вибив з турніру мадридський Реал (3:0, 2:1) та вийшов до півфіналу.

Востаннє "каноніри" доходили до 1/2 фіналу ЛЧ 16 років назад. В сезоні-2008/09 лондонський клуб на цій стадії грав проти Манчестер Юнайтед, програвши обидва матчі команді сера Алекса Фергюсона із рахунком 0:1 та 1:3.

У півфіналі Ліги чемпіонів сезону-2024/25 Арсенал зустрінеться із французьким ПСЖ, якого вже обігравав у цій кампанії на стадії загального етапу змагання із рахунком 2:0.