Лаутаро Мартінес відзначився 150-м голом за Інтер і встановив два унікальних досягнення

Капітан "нерадзуррі" уразив ворота Баварії у матчі Ліги чемпіонів.

Центральний нападник Лаутаро Мартінес відзначився ювілейним, 150-м голом за міланський Інтер.

На 58-й хвилині домашнього матчу-відповіді чвертьфіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 проти мюнхенської Баварії Федеріко Дімарко з кутового подав на межу воротарського майданчика, де 27-річний аргентинець пробив головою в Йозуа Кімміха, після чого з відскоку влучив у лівий кут.

За даними Opta, Мартінес став першим з іноземців в історії "нерадзуррі", хто досягнув позначки в 150 результативних ударів у всіх турнірах і шостим загалом. Squawka в той же час повідомляє, що Лаутаро виявився першим гравцем міланського гранда, якому вдалося відзначитися в п'яти поспіль своїх поєдинках у ЛЧ.

Найкращі бомбардири в історії Інтера :

1. Джузеппе Меацца — 284 гола (408 матчів);

2. Алессандро Альтобеллі — 209 (466);

3. Роберто Бонінсенья — 171 (287);

4. Сандро Маццола — 161 (565);

5. Луїджі Чевеніні ІІІ — 158 (190);

6. Лаутаро Мартінес — 150 (325).