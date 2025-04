Лаутаро Мартінес та Гірассі — серед претендентів на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів

Прес-служба УЄФА опублікувала список гравців, які претендують на звання найкращого гравця тижня за підсумками матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

На нагороду претендують чотири футболісти:

- нападник Інтера Лаутаро Мартінес — забитий м'яч у ворота Баварії (2:2);

- форвард Боруссії Д Серу Гірассі — хет-трик у ворота Барселони (3:1);

- вінгер ПСЖ Усман Дембеле – результативна передача у матчі проти Астон Вілли (2:3);

- півзахисник Арсеналу Деклан Райс за свою гру у грі проти Реала (2:1).

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

Також УЄФА оголосив список номінантів на звання автора найкращого голу тижня, в який потрапили вінгер Арсеналу Букайо Сака та нападник Баварії Гаррі Кейн.

Which was your favourite? ⚽#UCLGOTD