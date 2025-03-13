Доннарумма, Асенсіо та Кейн — у команді тижня Ліги чемпіонів

У збірній по два представники ПСЖ та дортмундської Боруссії.

УЄФА представив символічну команду тижня в Лізі чемпіонів за підсумками матчів-відповідей 1/8 фіналу турніру.

До кращих потрапили по два представники ПСЖ та дортмундської Боруссії. По одному гравцю від Реала, Інтера, Барселони, Астон Вілли, Атлетіко, Баварії та Арсенала.

Символічна збірна тижня Ліги чемпіонів: Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ) — Нуну Мендеш (ПСЖ), Рауль Асенсіо (Реал), Емре Джан (Боруссія Д), Дензел Думфріс (Інтер) — Педрі (Барселона), Марко Асенсіо (Астон Вілла), Родріго Де Пауль (Атлетіко) — Максиміліан Баєр (Боруссія Д), Рахім Стерлінг (Арсенал), Гаррі Кейн (Баварія).

Раніше повідомлялося, що найкращим гравцем тижня був визнаний голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма.