Доннарумму визнано найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів

Воротар ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма визнаний найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів за підсумками матчів-відповідей 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

У боротьбі за нагороду 26-річний італієць випередив форварда Астон Вілли Марко Асенсіо, нападника Баварії Гаррі Кейна та півзахисника дортмундської Боруссії Емре Джана.

1st: Gianluigi Donnarumma

2nd: Marco Asensio

3rd: Harry Kane

4th: Emre Can



Donnarumma's masterclass earns him Player of the Week! ⛔@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/RSZPX21kb4