Доннарумму визнано найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів

13 березня 2025

Джанлуїджі Доннарумма, Getty Images

Італійський воротар ПСЖ посів перше місце у голосуванні.

Воротар ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма визнаний найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів за підсумками матчів-відповідей 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

У боротьбі за нагороду 26-річний італієць випередив форварда Астон Вілли Марко Асенсіо, нападника Баварії Гаррі Кейна та півзахисника дортмундської Боруссії Емре Джана.

У матчі-відповіді проти Ліверпуля Доннарумма кілька разів врятував команду від пропущених голів, а потім відбив два удари в серії післяматчевих пенальті, чим допоміг ПСЖ пройти до чвертьфіналу турніру.

Цього сезону Доннарумма провів 30 матчів у всіх турнірах, з яких дев'ять на нуль при 28 пропущених м'ячах.

Раніше стали відомі усі чвертьфінальні пари Ліги чемпіонів.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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