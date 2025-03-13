Доннарумму визнано найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів

Воротар ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма визнаний найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів за підсумками матчів-відповідей 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.
У боротьбі за нагороду 26-річний італієць випередив форварда Астон Вілли Марко Асенсіо, нападника Баварії Гаррі Кейна та півзахисника дортмундської Боруссії Емре Джана.
У матчі-відповіді проти Ліверпуля Доннарумма кілька разів врятував команду від пропущених голів, а потім відбив два удари в серії післяматчевих пенальті, чим допоміг ПСЖ пройти до чвертьфіналу турніру.
Цього сезону Доннарумма провів 30 матчів у всіх турнірах, з яких дев'ять на нуль при 28 пропущених м'ячах.
Раніше стали відомі усі чвертьфінальні пари Ліги чемпіонів.