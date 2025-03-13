Доннарумму визнано найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів

Італійський воротар ПСЖ посів перше місце у голосуванні.

Воротар ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма визнаний найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів за підсумками матчів-відповідей 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

У боротьбі за нагороду 26-річний італієць випередив форварда Астон Вілли Марко Асенсіо, нападника Баварії Гаррі Кейна та півзахисника дортмундської Боруссії Емре Джана.

1st: Gianluigi Donnarumma

2nd: Marco Asensio

3rd: Harry Kane

4th: Emre Can



Donnarumma's masterclass earns him Player of the Week! ⛔@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/RSZPX21kb4 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 13, 2025

У матчі-відповіді проти Ліверпуля Доннарумма кілька разів врятував команду від пропущених голів, а потім відбив два удари в серії післяматчевих пенальті, чим допоміг ПСЖ пройти до чвертьфіналу турніру.

Цього сезону Доннарумма провів 30 матчів у всіх турнірах, з яких дев'ять на нуль при 28 пропущених м'ячах.

Раніше стали відомі усі чвертьфінальні пари Ліги чемпіонів.