Стерлінг встановив рекорд серед англійців у Лізі чемпіонів

Рахім провів шикарну гру з ПСВ.

Лондонський Арсенал зіграв унічию з ПСВ (2:2) в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, однак завдяки розгромній перемозі в першій грі (7:0) пройшов далі.

У вчорашньому матчі вінгер "канонірів" Рахім Стерлінг зробив дві гольові передачі.

Таким чином, 30-річний гравець став першим в історії англійцем, який здійснив щонайменше одну результативну дію за чотири різні клуби в Лізі чемпіонів.

Зазначимо, раніше Стерлінг грав за лондонський Ліверпуль, Манчестер Сіті та Челсі.

Цього сезону Рахім Стерлінг відіграв за Арсенал 23 матчі, забив один гол та віддав чотири результативні передачі.