Стерлінг встановив рекорд серед англійців у Лізі чемпіонів

13 березня 2025

Рахім Стерлінг, getty images

Рахім провів шикарну гру з ПСВ.

Лондонський Арсенал зіграв унічию з ПСВ (2:2) в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, однак завдяки розгромній перемозі в першій грі (7:0) пройшов далі.

У вчорашньому матчі вінгер "канонірів" Рахім Стерлінг зробив дві гольові передачі.
Таким чином, 30-річний гравець став першим в історії англійцем, який здійснив щонайменше одну результативну дію за чотири різні клуби в Лізі чемпіонів.
Зазначимо, раніше Стерлінг грав за лондонський Ліверпуль, Манчестер Сіті та Челсі.
Цього сезону Рахім Стерлінг відіграв за Арсенал 23 матчі, забив один гол та віддав чотири результативні передачі.

Джерело: Squawka

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