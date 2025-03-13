Зінченко vs Лунін: відомі усі пари 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2024/25

Завершилися усі матчі-відповіді в рамках 1/8 фіналу поточного розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА, за підсумками яких ми дізналися пари суперників у наступному раунді найпрестижнішого єврокубкового турніру.
Вісімка найкращих команд Європи у цьому футбольному розі виглядає наступним чином: Баварія (Німеччина), Боруссія Дортмунд (Німеччина), Арсенал (Англія), Астон Вілла (Англія), Інтер (Італія), Парі Сен-Жермен (Франція), Барселона (Іспанія), Реал Мадрид (Іспанія).
До вашої уваги пари суперників в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:
▪️ Арсенал (Англія) — Реал Мадрид (Іспанія)
▪️ ПСЖ (Франція) - Астон Вілла (Англія)
▪️ Барселона (Іспанія) - Боруссія Дортмунд (Німеччина)
▪️ Баварія (Німеччина) - Інтер (Італія)
Нагадаємо, що перші чвертьфінальні поєдинки Ліги чемпіонів заплановані на 8-9 квітня, а матчі-відповіді відбудуться 15-16 квітня.