Стрічка новин

00:49

Зінченко vs Лунін: відомі усі пари 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2024/25

00:47

Реал пройшов Атлетіко в серії пенальті й зіграє в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

00:34

Женезіо: У другому таймі Дортмунд був набагато кращим за Лілль

00:19

Ковач: Усі 90 хвилин Боруссія Д контролювала гру проти Лілля

00:02

Гола Зінченка не вистачило Арсеналу для другої перемоги над ПСВ

23:57

Астон Вілла з дублем Асенсіо знову обіграла Брюгге й вийшла на ПСЖ у Лізі чемпіонів

23:35

Гірассі повторив рекорд Салаха у Лізі чемпіонів

23:15

Джан: Дуже пишаюся стійкістю, яку ми продемонстрували проти Лілля

22:50

Лілль — Боруссія Дортмунд 1:2 Відео голів та огляд матчу 12.03.2025

22:22

Зінченко забив дебютний гол у Лізі чемпіонів