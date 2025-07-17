Перший матч між Динамо та Хамруном обслуговуватимуть арбітри з Іспанії

Поєдинок відбудеться 22 липня.

Перший матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між мальтійським Хамруном та київським Динамо обслуговуватиме бригада арбітрів з Іспанії. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головним арбітром призначено Сесара Сото Градо, якому допомагатимуть Карлос Альварес Фернандес та Рубен Бессеріль Гомес. Резервним арбітром буде Віктор Гарсія Вердура.

За систему ВАР відповідатиме Валентін Гомес, а його помічником призначено Мігеля Сесму Еспіносу.

Нагадаємо, матч Хамрун – Динамо відбудеться у вівторок, 22 липня, о 20:00 за Києвом.