Мбаппе повторив рекорд Роналду у Лізі чемпіонів

20 лютого 2025

Кіліан Мбаппе, Getty Images

Французькому форварду підкорилися одразу два рекорди.

Мадридський Реал у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги чемпіонів впевнено обіграв Манчестер Сіті (3:1) і пройшов у наступну стадію турніру.

У цьому матчі оформленим хет-триком відзначився нападник "вершкових" Кіліан Мбаппе.

За інформацією OptaSports, 26-річний француз повторив рекорд з голів у Кубку європейських чемпіонів/ Лізі чемпіонів у дебютному сезоні за Реал. На його рахунку сім голів.

Стільки ж голів у своїх дебютних сезонах за Реал забивали Хусто Техада у сезоні-1961/62 та Кріштіану Роналду у сезоні-2009/10.

Також француз став першим футболістом за всю історію Ліги чемпіонів та Кубка європейських чемпіонів, який оформлював хет-трики на таких стадіонах, як Сантьяго Бернабеу та Камп Ноу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал Мадрид — Манчестер Сіті.

Джерело: Opta

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