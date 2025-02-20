Гвардіола: Манчестер Сіті не зміг зупинити Мбаппе, тому перемогла краща команда

Керманич Манчестер Сіті прокоментував поразку від Реала.

Англійський Манчестер Сіті напередодні в рамках матчу-відповіді попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА поступився мадридському Реалу на полі суперників.

Реал Мадрид — Манчестер Сіті 3:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола прокоментував виступ власної команди.

"Ерлінг Голанд намагався тренуватись учора, але травмувався на останній хвилині гри проти Ньюкасла. Йому було боляче, коли він ходив або, наприклад, піднімався і спускався сходами. Сьогодні вранці він сказав мені, що не готовий, що погано себе почуває. Тож ми змінили план.

Новий план полягав у тому, щоб спробувати отримати кращий результат, аніж було у Манчестері. Але в стані Голанда грати сьогодні було не найкращим варіантом. Зрештою, ми не змогли зупинити Мбаппе, тому перемогла краща команда. Мадрид на це заслужив.

Ми доволі добре виступали в попередніх сезонах, але цього року ми не дуже добре стартували в усіх турнірах. І ми повинні вчитись. На Бернабеу фізична підготовка має велике значення, і вони покращили її, тому тепер більше бігають. Вони високо пресингують і дуже динамічні. Нічого, вони на цей успіх заслужили. Змиріться з цим і все.

Я приймаю реальність, що суперники були кращими. Ось і все. Минулого сезону ми грали дуже добре, але цього сезону... ні. Я завжди кажу, що той, хто на це заслуговує, повинен вигравати. Тому що іноді трапляється так, що ти програєш, не заслуговуючи на це. Минулого року, наприклад, могла статись одна з таких обставин. Але такі речі трапляються, і ви повинні прийняти їх.

У нас є час подумати про необхідність перебудови команди. Зараз дуже легко робити поспішні висновки. Домашню поразку було важко проковтнути, і цю також. Але суперники були дуже хороші, і ми це знаємо. Із часом ми всі приймемо речі такими, якими вони є. Клуб і команда.

Але зараз у нас усе ще є 40 ігор, і ми йдемо до цього. Ніщо не вічне. Колись ми були надзвичайно захоплюючими, але зараз уже ні. Тепер давайте подумаємо про Прем'єр-лігу, хоча ми знаємо, що не виграємо її... і подивимось, що станеться в Кубку Англії. Ми будемо намагатися знову потрапити до цього турніру.

Ліга чемпіонів — це, звичайно, чудово, але ми не зробили все, що могли, за весь цей розіграш. І ми повинні прийняти це і рухатись далі. Ми не знайшли стабільності в жодному з моментів, і це дуже важко. Я очікував, що Мадрид буде більш агресивним на початку і матиме більше моментів, але після другого голу було дуже важко. Гра пішла від нас.

Я не згоден із тим, що ми мало чого досягли за цей час у Європі. Я вважаю, що ми дуже добре виступили в Європі. Ми команда, яка 10-12 років тому не була тут. Нас тут просто не було! І з тих пір у нас усе дуже добре. Кілька разів ми придиралися до деталей... але цей конкурс дуже емоційний.

Я дуже мало шкодую про виступ своєї команди в Європі. Першого року нас вибило Монако, і це був чудовий навчальний досвід... і з кожним роком ми були дуже близькі, дуже близькі. Я думаю, що сьогодні це важко сказати і зрозуміти, але ми були дуже хороші, останні кілька років, проти Реала. Дуже близькі.

Ми грали ігри, про які можна сказати... вау. Але ми не пройшли. Відчуття, як я вже казав, полягає в тому, що ми були дуже хороші в інших виданнях, але в цьому... вони були кращими. І тому я вітаю їх і бажаю їм удачі. Як"куле", я б не хотів, щоб все так закінчилось. Але що ж, треба змиріться з цим. Коли команда стає кращою, у спорті, ви повинні прийняти це і привітати її.

Найкраще в Реалі те, що їхня динаміка гри дуже хороша, як і їхні індивідуальні якості. Навіть коли суперники на їхній половині, вони здатні забезпечити безперервність гри — те, із чим Мадрид раніше трохи більше боровся в минулому. Мати цю точку переходу. Тепер вони здатні топити вас і забивати голи через довгі паси. Якщо ви високо пресингуєте, атакуюча трійка робить поле дуже довгим, і завдяки мобільності Беллінгема, який дуже добре грає в усіх секторах, вони можуть вас піймати на контратаці.

Вони також можуть заманювати вашу команду на власну половину, а потім кидати довгу передачу, і якщо вони переграють тебе на другому темпі, ти залишишся дуже вразливим. У минулі роки у мене було відчуття, що я можу зловити їх тут і там, але цього року вони роблять набагато більше речей дуже добре.

Реал — фаворит турніру, це завжди так було. Це один з фаворитів, але є й інші. Побачимо, як ми дійдемо до останніх місяців. Але в цьому турнірі вони завжди будуть одними з фаворитів, звичайно", — заявив іспанський фахівець.

У 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал зіграє проти мадридського Атлетіко або леверкузенського Баєра, що має визначити жеребкування.