Реал Мадрид — Манчестер Сіті 3:1 Відео голів та огляд матчу 19.02.2025

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 19 лютого 2025 року.

У рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал повторно здолав Манчестер Сіті та впевнено пройшов до наступної стадії найспрестижнішого єврокубкового турніру.

Головною зіркою цього вечора став зірковий нападник "вершкових" Кіліан Мбаппе, який оформив у ворота чинних чемпіонів Англії хет-трик та зняв усі питання щодо володаря путівки до 1/8 фіналу ЛЧ.

Уникнути ганебного розгрому Ман Сіті допоміг гол Ніко Гонсалеса у компенсований до другого тайму час, проте, звісно, з турнірної точки зору цей м'яч вже абсолютно ні на що не вплинув — Реал Мадрид крокує далі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Мадрид — Манчестер Сіті у рамках 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Реал Мадрид — Манчестер Сіті 3:1 (перший матч – 3:2)

Голи: Мбаппе, 4, 33, 61 — Ніко, 90+2



Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде (Алаба, 90), Асенсіо, Рюдігер, Менді — Себальйос (Камавінга, 78), Чуамені (Модрич, 83), Беллінгем — Родріго, Мбаппе (Діас, 78), Вінісіус (Ендрік, 90).



Манчестер Сіті: Едерсон — Хусанов, Стоунз (Аке, 8), Діаш, Гвардіол — Гюндоган (Ковачич, 77), Ніко — Фоден (Макейті, 77), Сілва, Савіо — Мармуш.



Попередження: Беллінгем — Гюндоган, Ніко