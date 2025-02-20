Анчелотті: У Мбаппе є якість, щоб досягти рівня Кріштіану Роналду

Керманич Реала прокоментував перемогу над Манчестер Сіті.

Мадридський Реал напередодні в рамках матчу-відповіді попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА обіграв англійський Манчестер Сіті на власному полі.

Реал Мадрид — Манчестер Сіті 3:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "бланкос" Карло Анчелотті прокоментував виступ власної команди.

"Ми повторили все те хороше, що зробили в першому матчі. Ми зіграли повноцінну гру в усіх аспектах. Команда добре працювала без м'яча, а коли вона це робить, то якість гри дуже висока, і у нас як ніколи раніше з'являються шанси попереду.

Ідея захисту за схемою 4-4-2 є правильною. Команда почувається комфортно і працює добре. Задня лінія була хорошою, і я думаю, що ми повинні продовжувати в тому ж дусі, із такою системою.

Без Голанда попереду Сіті втрачає чимало потужності. Гра почалась дуже добре, після чого ми її контролювали. Ми все ще залишаємось у боротьбі за трофей, і зараз я думаю, що суперники, Атлетіко чи Леверкузен — це суперники, яких ми повинні дуже поважати.

Чи примусили ми критиків замовкнути цим виступом? Ні, ви ніколи не зможете це зробити. Це просто неможливо. Тому що ви не можете вигравати кожну гру, тому критика все одно буде.

Асенсіо? Те, що повинен робити Асенсіо, він робить дуже добре. Він віддав пас Мбаппе, як і в своїй першій грі. Він уже виглядає як ветеран команди, і він повинен продовжувати в тому ж дусі, і, якщо тренер вважатиме, що він корисний для збірної, то це добре для нього.

Усі гравці відіграли свої ролі, тому що вони сьогодні грали на своїх звичних позиціях. Пара з Чуамені із Себальосом корисна для команди, тому що вони гравці різної якості, Дані більше володіє м'ячем. Чуамені — теж дуже важливий гравець. Він не може бути Тоні Кроосом чи Лукою Модрічем, але так само, як і Себальос, який не може бути Чуамені.

Мбаппе? У нього є якість, щоб досягти рівня Кріштіану Роналду. Він повинен працювати, тому що Кріштіану встановив дуже високу планку. Мбаппе тільки почав, але з тим ентузіазмом, який він має, він може досягти рівня Кріштіану, хоча це буде не так просто. Він повинен працювати.

Ми перебуваємо на правильному шляху. Ми знайшли схему. Це коштувало нам багато часу, і тепер ми повинні працювати, щоб бути на цьому рівні і, якщо можливо, покращити його.

Зараз ми перебуваємо у складному моменті. Не можна зупинятися. На емоційному рівні ця дуель пішла нам на користь.

Італійські клуби? Мені дуже шкода італійський футбол — Мілан, мій Мілан, Ювентус і Аталанту. І я також сподіваюсь, що іспанський футбол може покращитись в усіх аспектах", — заявив італійський фахівець.

У 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал зіграє проти мадридського Атлетіко або леверкузенського Баєра, що має визначити жеребкування.