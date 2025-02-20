Мбаппе — найкращий гравець тижня у Лізі чемпіонів

Француз відзначився хет-триком у ворота Манчестер Сіті.

Нападника мадридського Реала Кіліана Мбаппе було визнано найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів за підсумками стикових матчів у відповідь 1/16 фіналу турніру. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

У боротьбі за нагороду 26-річний француз випередив Оркуна Кекчю (Бенфіка), Ноа Ланга (ПСВ) та Вітінью (ПСЖ).

У матчі-відповіді проти Манчестер Сіті, Мбаппе відзначився хет-триком, який допоміг Реалу пройти в 1/8 фіналу турніру.

1st: Kylian Mbappé

2nd: Orkun Kökçü

3rd: Noa Lang

4th: Vitinha



Mbappé takes Player of the Week! 🎩@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/RA6E3TAm4E — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 20, 2025

Нинішнього сезону Мбаппе провів 38 матчів, у яких забив 28 голів та віддав чотири гольові передачі.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал Мадрид — Манчестер Сіті.