Мбаппе — найкращий гравець тижня у Лізі чемпіонів

20 лютого 2025

Кіліан Мбаппе, Getty Images

Француз відзначився хет-триком у ворота Манчестер Сіті.

Нападника мадридського Реала Кіліана Мбаппе було визнано найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів за підсумками стикових матчів у відповідь 1/16 фіналу турніру. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

У боротьбі за нагороду 26-річний француз випередив Оркуна Кекчю (Бенфіка), Ноа Ланга (ПСВ) та Вітінью (ПСЖ).

У матчі-відповіді проти Манчестер Сіті, Мбаппе відзначився хет-триком, який допоміг Реалу пройти в 1/8 фіналу турніру.

Нинішнього сезону Мбаппе провів 38 матчів, у яких забив 28 голів та віддав чотири гольові передачі.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал Мадрид — Манчестер Сіті.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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