Мбаппе: Сама можливість грати за Реал важливіше, аніж Золотий м'яч

Форвард Реала прокоментував перемогу над Манчестер Сіті.

Напередодні мадридський Реал у рамках матчу-відповіді попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА обіграв англійський Манчестер Сіті на власному полі.

Реал Мадрид — Манчестер Сіті 3:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "бланкос" Кіліан Мбаппе прокоментував виступ власної команди.

"Хет-трик за Реал — це була дитяча мрія, як я вже казав раніше. Зіграти за цей клуб, відчути, що таке чудовий вечір на Бернабеу. Ми пройшли до 1/8 фіналу і, окрім того, ми відчуваємо, що зіграли чудову гру. Ми дуже щасливі, що граємо так, як команда, граємо в атакуючий футбол, розважаємо всіх мадридських уболівальників. Це дуже приємно.

Завжди сподіваюсь, що найкращою буде моя наступна гра за Реал. Але сьогодні був чудовий вечір. Ми грали проти Манчестер Сіті, однієї з найкращих команд світу, і це був дуже важливий матч. Тож забити три голи в такій грі — це дуже важливо. Але я вважаю за краще говорити про команду. Це ті ігри, в які ми хочемо грати першим номером. Будемо сподіватись, що ми продовжимо в тому ж дусі.

50 голів за сезон? Я завжди до цього прагну й завжди вірю в це! Я максимально впевнений у собі, але я не ставлю перед собою ніяких обмежень. Якщо зможу забити 50 — чудово, але якщо зможу забити більше — буду старатись це зробити.

Чи легше виграти Золотий м’яч, якщо грає за Реал? Ні, не думаю. Принаймні, я собі це не уявляю. Я розумію, що коли люди говорять про мене, вони думають про такого роду нагороди, але сама можливість грати за Реал важливіше, аніж Золотий м'яч.

Зідан був вражений моїм другим голом? Я дуже щасливий. Він мій кумир як і багатьох французів, а тепер ще й як мадридісти. Він багато для мене значить. Якщо його тішить моя гра, то я — найщасливіша людина у світі.

Мені багато розповідали про великі вечори на Бернабеу, а тепер я бачу їх на власні очі. Сподіваюсь, що колись прийде ще більше людей.

Реакція на заміну? Вона завжди буде така, бо всі гравці такі. Але ви повинні думати, що на лавці запасних є люди, які також хочуть грати. Але я є я, і я хочу залишатись на полі в кожній грі. У мене було відчуття, що я міг би забити більше, але тренер добре попрацював, і вся команда тепер задоволена.

Підтримка вболівальників теж була для мене дуже приємною. Дуже дякую мадридцям за любов. Як я вже казав, ще до того, як я підписав контракт, я вже відчував прихильність мадридських фанатів. Але тепер, коли я тут, її стало набагато більше. Я дуже щасливий хлопець і сподіваюсь, що ми зможемо пережити ще багато таких ночей.

Як я вже сказав, я приїхав сюди, щоб завойовувати титули. Минулого року я був найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів і? Чи виграв я її? Ні. Тож мені байдуже, чи буду я найкращим бомбардиром. Якщо так, то добре, але я хочу вигравати титули. Це найголовніше.

Атлетіко чи Баєр? Краще Атлетіко, тому що тоді нам не треба нікуди їхати", — заявив французький виконавець.

У 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал зіграє проти мадридського Атлетіко або леверкузенського Баєра, що має визначити жеребкування.